مصر تجهز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا (صور)

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا، حسبما أورد المتحدث الرئاسي، بسام راضي، اليوم السبت.

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وأشار راضي في بيان، إلى أن تقديم المساعدة لإيطاليا يأتي "في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة"، موضحا أن القوات المسلحة المصرية قامت "بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير، مقدمة من مصر إلى إيطاليا".

RT

RT

RT

وذكر البيان أن العملية تجري "في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا".

ناصر حاتم

المصدر: RT