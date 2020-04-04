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التحالف الدولي يعيد إلى القوات العراقية موقعا كانت تشغله قواته

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعيد إلى القوات العراقية موقعا كانت تشغله قواته
Reuters
التحالف الدولي في العراق - أرشيف
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أعاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، موقعاً عسكرياً إلى القوات العراقية غربي العراق.

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التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية
التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة في العراق: "بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار، الى القوات العراقية".

وأضاف بيان القيادة أن "عملية التسليم تأتي بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".
ويوم الاثنين الماضي سلمت قوات التحالف الدولي مقرها في محافظة نينوى لوزارة الدفاع العراقية، وقبلها بيوم انسحب التحالف الدولي من قاعدة (K1) في محافظة كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي "القائم" و"القيارة" اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

وفي 20 آذار الماضي، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي فيروس كورونا، ونظرا لتحقيق هزيمة "داعش".


المصدر: RT

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