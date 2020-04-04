الداخلية المصرية تضبط عشرات الآلاف من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الإحترازية

تمكنت وزارة الداخلية المصرية خلال أسبوعين في ضبط وإغلاق العديد من المقاهي والأمكنة التعليمية والمحال التجارية المخالفة للقرارات الإحترازية الحكومية ضد انتشار فيروس كورونا.

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وقامت الداخلية في ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، و31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق 10631 محل مخالف لقرار الغلق.

جاء ذلك استمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وإغلاق المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية "المولات"، ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك خلال أيام الأسبوع، فيما يكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة في يومي الجمعة والسبت، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى أمس الجمعة 985 إصابة، وحصيلة المتوفين 66 شخصا.

المصدر: اليوم السابع