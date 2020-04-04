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مصر.. الحكومة تنفي عودة صلاة الجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

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مصر.. الحكومة تنفي عودة صلاة الجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل
Reuters
الحكومة المصرية تنفي شائعة عودة الصلاة بالمساجد
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نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، شائعة عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مؤكدة أن القرار قائم ولم يتم إلغاؤه إلى حين زوال علة الغلق، أي وباء كورونا.

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يأتي ذلك، بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.

مصر.. الحكومة تنفي عودة صلاة الجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على إثر ذلك، بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مشددة على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة، وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شرعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة.

المصدر: RT

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