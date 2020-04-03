السودان ومصر يبدآن تشغيل شبكة مشتركة للكهرباء

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية إنها بدأت رسميا اليوم الجمعة الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميغاوات.

وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح يوم الجمعة.

واضافت أن ذلك يأتي في إطار "السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي".

وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

المصدر: رويترز