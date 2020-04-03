مصر تسجل 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، بتسجيل 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة المصري، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، ومنهم عائدون من الخارج إضافة إلى مخالطين للمصابين الذين تم اكتشافهم سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم الجمعة بلغ 985 حالة.

وأفاد مجاهد بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، بينهم 1 أجنبي و7 مصريين، لترتفع حصيلة المتوفين إلى 66 حالة.

وهذا الارتفاع للمصابين والمتوفين المسجلين بفيروس كورونا المستجد هو الأكبر في مصر منذ بدء التفشي في البلاد.

كما أعلن مستشار وزيرة الصحة عن خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأردف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 296 حالة.

ناصر حاتم

المصدر: RT