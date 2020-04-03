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وزير خارجية بريطانيا يوجه رسالة إلى القاهرة بعد إجلاء 13 ألف بريطاني من مصر

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وزير خارجية بريطانيا يوجه رسالة إلى القاهرة بعد إجلاء 13 ألف بريطاني من مصر
Reuters
وزير خارجية بريطانيا
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وجه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم الجمعة، رسالة إلى القاهرة بعد مساعدتها في إجلاء 13 ألف مواطن بريطاني من البلاد.

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وقال وزير الخارجية البريطاني:" أوجه الشكر إلى مصر على دعهما المتواصل والمساعدة في عودة 13000 بريطاني إلى بلادهم، التعاون المصري في ذلك الوقت كان هاما للغاية".

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.

المصدر: وكالات

 

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