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السلطات السورية تفرض الحجر الصحي على 10 أفارقة دخلوا بطريقة غير شرعية

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السلطات السورية تفرض الحجر الصحي على 10 أفارقة دخلوا بطريقة غير شرعية
AFP Omar haj kadour
مدينة حماة السورية
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن سلطات البلاد وضعت 10 أفارقة دخلوا إلى سوريا بطريقة غير شرعية في الحجر الصحي، إلا أن التحاليل أثبتت خلوهم من "فيروس كورونا".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن "مصدر مسؤول" في حماة أن "الجهات المختصة" وضعت 10 أفارقة في الحجر الصحي بعدما دخلوا إلى المحافظة من لبنان، وأكد المتحدث أن الفحوص التي أجريت لهم في مشفى السقيلبية أظهرت "خلوهم من أي مرض أو من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر أن هذه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجر أشخاص أجانب يدخلون البلد بطريقة غير شرعية، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس".

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أن حافلة تضم 10 أفارقة دخلت من لبنان ووصلت إلى حماة حيث "قامت الجهات الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مشفى السقيلبية الوطني وتحويلهم إلى مشفى حماة الوطني لاستكمال الفحوصات".

وحتى اليوم الجمعة سجلت في سوريا 16 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بينها حالتا وفاة.

المصدر: الوطن

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