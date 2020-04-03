القاهرة تتصدر قائمة المحافظات المصرية من حيث عدد الإصابات بكورونا

نشرت وسائل إعلام مصرية قائمة توضح خارطة محافظات البلاد حيث توجد إصابات بفيروس كورونا.

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وتبين القائمة تصدر العاصمة القاهرة بـ175 مصابا، ما يشكل نسبة 20% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واحتلت محافظة أسوان السياحية بجنوب صعيد مصر المركز الثاني في عدد الإصابات (مقارنة مع عدد السكان)، بعدد حالات بلغ 75.

أما المركز الثالث فيعود إلى محافظة البحر الأحمر، وهي محافظة ساحلية سياحية، مع 61 مصابا، وتليها الإسكندرية (105 مصابين)، والمنيا (34 مصابا).

وخلت محافظة شمال سيناء من أي إصابات، فيما كانت هناك إصابة واحدة في محافظات الوادي الجديد والشرقية ومرسى مطروح.

المصدر: ناصر حاتم

المصدر: RT