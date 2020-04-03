مركز إماراتي لإجراء فحوص كورونا من السيارة.. خدمة فريدة في الشرق الأوسط في زمن الجائحة

تحول مركز لفحص فيروس كورونا المستجد من السيارة، والذي تم افتتاحه في أبو ظبي يوم 28 مارس، إلى إحدى المنشآت الأكثر شعبية في الإمارة حيث تقدم خدمة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط.

وجرى افتتاح "مركز إجراء الفحص من المركبة" للكشف عن عدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بمشاركة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتنفيذا للمبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة بالإمارة في مدينة زايد الرياضية.

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وأعلن رئيس دائرة الصحة، عبد الله بن محمد آل حامد، في حينه أن إجراء الفحوص اللازمة يتطلب فقط 5 دقائق تقريبا فيما يقدم المركز خدماته إلى حوالي 600 شخص يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع.

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وأوضح آل حامد أن أولوية الفحص تعطى لمن لديهم أعراض مرضية ولكبار السن والنساء الحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

وبعد أيام فقط من افتتاحه، تحول هذا المركز الفريد من نوعه إلى مقصد لكثيرين ممن يرغبون في التأكد من خلوهم من المرض.

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ويستثني المركز المؤلّف من أربعة مسارب، كبار السن والنساء الحوامل والذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، من دفع مبلغ 370 درهما (100 دولار) لقاء الفحص.

وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير نشرته الجمعة حول المركز أن عملية الفحص لا تستغرق سوى 5 دقائق، فبعد أن تقوم مساعدة بأخذ درجة الحرارة، تأتي ممرضة وتطلب من كل فرد أن يعيد رأسه إلى الوراء قبل أخذ المسحة من الأنف.

ومن المقرر افتتاح مراكز مماثلة في جميع أنحاء الإمارات الأسبوع المقبل، من بينها مركز لإجراء دراسات على الفيروس قالت السلطات إنه سيكون الأكبر على مستوى العالم بعد منشآت مشابهة في الصين.

وحتى اليوم الجمعة سجلت في الإمارات 1024 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 8 حالات وفاة.

المصدر: فرانس برس + وام