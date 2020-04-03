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مدير الصحة العالمية: السيسي يقوم بعمل عظيم

أخبار العالم العربي

مدير الصحة العالمية: السيسي يقوم بعمل عظيم
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها للقضاء على فيروس كورونا القاتل، واصفا عمله بالعظيم.

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وقال مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أشكر الرئيس السيسي على جهوده والتزامه القوي في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "أشكره أيضا على تأكيده ضمان حصول المتضررين جراء أزمة كورونا على دعم واسع النطاق، عمل عظيم من القيادة".

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تجهيز 1000 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.

وكان البنك الدولي قد أعلن إتاحة 7.9 مليون دولار لمصر لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا القاتل، وضمن الاجراءات الاحترازية ومساعدة الدول.

المصدر: RT

 

 

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