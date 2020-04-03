مدير الصحة العالمية: السيسي يقوم بعمل عظيم

وجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها للقضاء على فيروس كورونا القاتل، واصفا عمله بالعظيم.

Thank you, President @AlsisiOfficial for your strong commitment to stop the #coronavirus from spreading and also ensuring that affected populations are receiving wide-ranging support. Great act of leadership and solidarity!https://t.co/vNYUTmyTUd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 3, 2020

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وقال مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أشكر الرئيس السيسي على جهوده والتزامه القوي في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "أشكره أيضا على تأكيده ضمان حصول المتضررين جراء أزمة كورونا على دعم واسع النطاق، عمل عظيم من القيادة".

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تجهيز 1000 سيارة للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.

وكان البنك الدولي قد أعلن إتاحة 7.9 مليون دولار لمصر لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا القاتل، وضمن الاجراءات الاحترازية ومساعدة الدول.

المصدر: RT