الأطفال في مصر يتحدون فيروس كورونا والحكومة تتدخل

تدخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية بمصر، لتفريق مجموعة من الأطفال كانوا يسبحون في مياه البحر أمام مكتبة الإسكندرية.

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ورغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا، لجأ الأطفال إلى السباحة بمياه البحر المتوسط بشاطئ السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية، في منطقة غير مخصصة للسباحة.

وعندما كان رئيس الإدارة المركزية، اللواء جمال رشاد، يقوم بحملة مكبرة لتفريق تجمعات المواطنين على الكورنيش، حفاظا على سلامتهم، فوجئ بوجود مجموعة من الصبية لا تتعدى أعمارهم 15 عاما يسبحون في مياه البحر بمنطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ السلسلة، وجرى تفريقهم.

وكانت المحافظة قد أغلقت جميع شواطئ الإسكندرية، والبالغ عددها 61 شاطئا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المكان الذي استغله الأطفال في السباحة ليس له أسوار أو بوابات.

المصدر: مصراوي