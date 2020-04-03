سوريا.. تمديد تعليق الأنشطة الثقافية حتى إشعار آخر
Reuters MS/mjb
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nl10
أصدر مجلس الوزراء السوري قرارا بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكافة الأنشطة التي تترافق مع تجمعات بشرية حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس الخميس، إجراءات جديدة في مواجهة فيروس كورونا تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 16 بينها حالتا وفاة.
وأعلن الفريق الحكومي المعني بإستراتيجية التصدي لوباء كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين.
المصدر: وكالات