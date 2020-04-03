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وفاة مؤسس أول كلية جامعية في المالديف نتيجة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة مؤسس أول كلية جامعية في المالديف نتيجة فيروس كورونا
Reuters
كورونا
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قال الصحفي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي محمد العالم، إن مؤسس أول كلية جامعية في المالديف إبراهيم عبد المالك توفي نتيجة فيروس كورونا.

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وأوضح الصحفي المصري المقيم في الولايات المتحدة، أن "إبراهيم عبد المالك إفريقي الأصل حاصل على الجنسية الأمريكية، يبلغ من العمر 97 عاما، توفي في أمريكا ودفن بمعرفة السلطات الأمريكية".

وأشار إلى أن "عبد المالك يعد من أوائل الأفارقة الأمريكان الذين سمح لهم بالدراسة في أعرق جامعات العالم وهي جامعة هارفورد وحصل على الماجستير والدكتوراه منها، وأغلب اساتذة التعليم في المالديف حاليا هم من طلابه".

ونوه بأن عبد المالك توفي نتيجة الإصابة بالفيروس بمدينة نيويورك وتم دفنه بمعرفة السلطات الأمريكية والجالية الإسلامية بالمدينة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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