الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارىء في البلاد 30 يوما لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وبناء على القرار، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة بيتونيا بغرب مدينة رام الله، مساء الخميس، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 161 إصابة.

المصدر:وكالات