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شفاء أول مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

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شفاء أول مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا
Reuters
كورونا - أطباء
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أعلن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، شفاء أول مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا.

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وأرسل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر في مدينة ميلانو الإيطالية، تقريرا عاجلا إلى مصر يفيد بشفاء أول مصري أصيب بفيروس كورونا المستجد، ويدعى أحمد ماهر الششتاوي سليمان مقيم ويعمل بالمدينة، وهو أصلا من محافظة الدقهلية.

من جانبه قال الملحق العمالي المصري بميلانو مجدي حسنين، إن "مشكلة الششتاوي أثناء إصابته بالفيروس أنه كان رهن الإقامة في منزله مع زوجته الحامل وأولاده في نفس المنزل، وهذا كان يشكل له مشكلة كبيرة للخوف من نقل كورونا للأسرة بالكامل، ولكن بعد شفائه تم التأكد من سلامة جميع أفرادها".

المصدر: RT

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