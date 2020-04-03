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الهيئة السورية للاتصالات تصدر قرارات جديدة

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الهيئة السورية للاتصالات تصدر قرارات جديدة
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أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا قرارا يقضي بعدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير بسبب الظروف الراهنة.

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وطلبت الهيئة في بيان لها من جميع مزودي الإنترنت وشركتي الخلوي ومزودي خدمات التطبيقات وخدمات تتبع المركبات، عدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير المترتبة عليهم وتأجيل التسديد إلى فترة لاحقة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أصدرت المؤسسة السورية للاتصالات قرارا يقضي بتمديد دفع فواتير الدورة 6 من عام 2019 لمدة شهر كامل دون قطع الخدمة ودون تحميل المشتركين أي فوائد أو غرامات.

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.

المصدر: سانا

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