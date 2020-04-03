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وزير الصحة الروسي: انتشار كورونا في البلاد يتطور حسب سيناريو إيجابي

الصحة العالمية: سوريا لن تنجو من كورونا خلال 21 يوما

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية: سوريا لن تنجو من كورونا خلال 21 يوما
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نفت منظمة الصحة العالمية صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، والقائلة بأن المنظمة تتوقع إعلان سوريا "بلدا ناجيا" من وباء فيروس كورونا خلال فترة 21 يوما.

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تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سوريا
تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سوريا

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة بسوريا على تويتر ذكرت المنظمة أنه لا وجود لما يسمى "لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية".

‏وجددت المنظمة تأكيدها بأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة الفيروس، ولا يمكن توقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.

وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينها حالتا وفاة.

المصدر: سانا

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