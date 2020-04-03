الحكومة الفلسطينية تدين إسرائيل وتطالبها بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس

دانت الحكومة الفلسطينية اعتقال إسرائيل وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، الجمعة، معتبرة ذلك تقويضا لجهود الحكومة في محاربة وباء كورونا في المدينة.

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وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الوزير الهدمي، وقال عبر صفحته على فيسبوك إن "إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من وباء كورونا".

وتابع: "هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها الاحتلال الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق من اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، من منزله في بلدة الصوانة.

وقال مكتب الوزير الفلسطيني في بيان إن "قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت صباح الجمعة، منزل الهدمي قبل اعتقاله بوحشية".

وبينما لم تصدر إسرائيل بيانا يوضح أسباب الاعتقال، طالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، منظمة الصحة العالمية بإدانة اعتقال الهدمي.

المصدر: RT+ وكالات