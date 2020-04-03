أنباء عن تعليق عمل "رويترز" في العراق بعد تقرير "خطير" عن كورونا

قرر العراق تعليق رخصة وكالة "رويترز" لمدة 3 أشهر على خلفية تقرير تحدث عن إخفاء الحكومة آلاف الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت هيئة الإعلام والاتصال أمس الخميس إن: "الأعداد التي أعلنتها الوكالة تنافي ما أكدته منظمة الصحة العالمية، (مكتب العراق)، وممثلوها المنتشرون في جميع المختبرات العراقية الرسمية ولا وجود لأعداد أخرى في الوقت الحالي غير المسجلة والمعلنة رسميا".

وأضافت أن: "هيئة الإعلام ترى أن تعاطي وكالة رويترز، مع الوضع العراقي بهذه الصورة، يعرض الأمن المجتمعي للخطر، ويعرقل الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا، ويعطي صورة سلبية عن خلية الأزمة المشكلة".

وتابعت: "استنادا إلى صلاحية الهيئة وشروط الترخيص الممنوحة لها، ولمخالفة وكالة رويترز للائحة قواعد البث الإعلامي، تقرر تعليق رخصة مكتبهم في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمها مبلغ 25 مليون دينار عراقي، (نحو 20 ألف دولار) وإلزام الوكالة بتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة والشعب العراقي".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "رويترز"، نقلت عن أطباء يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد قولهم: "إن عدد الحالات المؤكدة، استنادا لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف"، لكن كل واحد منهم ذكر تقديرا مختلفا للعدد.

المصدر: وكالات