شرطة عمان تستخدم "الدرون" للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

قامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس الخميس، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231، فيما تماثلت 41 حالة للشفاء، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

شرطة عمان السلطانية تستخدم تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا..#التزامكم_نجاح#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/RyRS8BSMx6 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 3, 2020

المصدر: RT