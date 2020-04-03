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شرطة عمان تستخدم "الدرون" للتوجيه والإرشاد بشأن كورونا

أخبار العالم العربي

شرطة عمان تستخدم
شرطة عمان
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قامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد "الدرون" لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

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سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 231
سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 231

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس الخميس، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231، فيما تماثلت 41 حالة للشفاء، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

المصدر: RT

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