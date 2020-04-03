إصابة أحد أفراد عائلة جوليا بطرس بكورونا

أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة.

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وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر": "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب و الفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا".

وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 494 إصابة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 4 وفيات جديدة، ما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

إبن الوزير السابق إلياس بو صعب و الفنانة #جوليا_بطرس أصيب ب #كورونا وقد صرّح بو صعب: ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته.

ألف سلامة للجميع 🇱🇧🤲🏻@JuliaBoutros1@EliasBouSaab — SaidHariri 🇱🇧سعيدحريري (@saidhariri) April 2, 2020

المصدر: وكالات