أول تحرك رسمي في مصر ضد فنانة ادعت إصابتها بفيروس كورونا

أعلت نقابة الموسيقيين في مصر أنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد المطربة إيناس عز الدين بعد ادعاء إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال علاء عامر محامي نقابة المهن الموسيقية إن مجلس النقابة سوف يجتمع يوم الأحد 5 إبريل لمناقشة قضية المطربة إيناس عزالدين.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عز الدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة بعد التأكد من أنها لم تكن مريضة من الأساس.

وعن العقوبة التي قد توجه إلى إيناس عزالدين، قال إن عامر إنها قد تصل إلى الشطب من النقابة، وذلك حسب القانون الداخلي، ولكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.

وكانت المطربة المصرية إيناس عز الدين، قد نشرت فيديو من داخل مستشفى حميات إمبابة، كشفت فيه أعراض إصابتها بفيروس كورونا بعد نقلها إليه، عقب شعورها بضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارتها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، قد رد على الفنانة المصرية إيناس عز الدين، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفنانة بصحة جيدة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الفنانة إيناس عز الدين استغاثت بوزارة الصحة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، وأنه حصل على رقم هاتفها وتحدث معها وأكدت له أنها كانت في المغرب وأن درجة حرارتها 37.5، فوجه على الفور بإرسال سيارة إسعاف لها وتم نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة للغاية وحرارتها منخفضة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية