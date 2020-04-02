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السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس ب 5 أضعاف مقارنة بأمس الأربعاء

الحكومة المصرية تكشف عن "السبب الرئيسي" لانتشار فيروس كورونا في البلاد

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تكشف عن
Reuters
رئيس الوزراء المصري
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قالت الحكومة المصرية اليوم الخميس، إن العائدين من الخارج تسببوا بانتشار فيروس كورونا في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

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وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي تسبب في نقل الفيروس، مشيرا إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الحكومة المصري إلى أن مصر في المنحني التدريجي الطبيعي لانتشار الفيروس، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أعلنت أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، بلغ 221 حالة.

وأشارت هالة زايد إلى أن عدد الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات وصل إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

المصدر: RT

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