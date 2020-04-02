الصحة السورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يرتفع إلى 16

قالت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة.

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وزارة الصحة: تسجيل ٦ اصابات جديدة بفيروس #كورونا المستجد في #سورية ليرتفع العدد الى ١٦ اصابة منها حالتا وفاة — سانا عاجل (@SanaAjel) April 2, 2020

وفرضت السلطات السورية أول حالة عزل صحي على بلدة في ريف دمشق، وذلك إثر وفاة امرأة بسبب كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.

إلى ذلك، قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا بحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سوريا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي.

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ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن عملية حظر التجوال ينفذها عسكريو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.

وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال سريان حظر التجوال لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال إضافة إلى توجيه القوات القائمة على موضوع حظر التجوال إلى توقيف المخالفين لإجراء الحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات والأشخاص المستثنين من تدابير حظر التنقل والحركة تبقى مستثناة من تدابير حظر التجوال بالضوابط القانونية والإدارية ذاتها.

وكان الفريق الحكومي قد قرر منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال.

المصدر: RT