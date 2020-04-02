 
مباشر
عاجل
مراسلنا: فرض حظر التجوال في سوريا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة صباحا

"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق

أخبار العالم العربي

Reuters / ESAM OMRAN AL-FETORI
عناصر من "الجيش الوطني الليبي" (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkqi

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق في منطقة بوقرين بشرق مصراتة، وأكد مقتل قائدها ومساعده.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "L39" ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين.

وأضاف أن الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وصرح اللواء أحمد المسماري بأنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا