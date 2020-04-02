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تويتر تحذف آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية ومصر ودول أخرى!

أخبار العالم العربي

تويتر تحذف آلاف الحسابات المرتبطة بالسعودية ومصر ودول أخرى!
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حذفت شركة "تويتر" آلاف الحسابات المرتبطة بمصر والسعودية وإندونيسيا وهندوراس وصربيا، اليوم الخميس، بسبب "تلقيها توجيهات من الحكومات أو ترويجها لمحتوى مؤيد لها".

وقالت الشركة إنها حذفت الحسابات بسبب خرقها لسياساتها ومساهمتها في "تقويض النقاش العام".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "تويتر" أغلقت 2541 حسابا في مصر لإسهامها في نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف لانتقاد إيران وقطر وتركيا، فيما أكدت الشركة أن "المعلومات التي تحصلنا عليها تشير إلى أنها (الحسابات المحذوفة) كانت تتلقى تعليمات من الحكومة المصرية".

وأضافت الوكالة أن الشركة حذفت 5350 حسابا استخدمت في "الإشادة بالقيادة السعودية وانتقدت النشاط القطري والتركي في اليمن"، وكانت هذه الحسابات تعمل من العديد من الدول، منها السعودية ومصر والإمارات.

المصدر: "رويترز"

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