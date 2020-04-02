مصر.. تحذير من 10 خرافات حول علاج فيروس كورونا

حذر المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، من خرافات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاج فيروس كورونا بمنظور ديني.

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وقال المؤشر في بيان له أن 55% من تلك الخرافات نشرت عبر حسابات ومصادر وصفحات مجهولة لا يتعدى عدد متابعيها 500 شخص.

وأكد مؤشر الفتوى أن 40% من تلك الخرافات مصدرها الجهل بالدين والتفسير الخاطئ لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وأن 35% منها جاءت لنشر الفوضى والهلع بين المواطنين لتحقيق أهداف سياسية، وأن 25% منها جاءت نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المنشورات دون التأكد من صحتها ومن مصادرها.

واستعرض المؤشر أكثر 10 خرافات تداولا، منها شعرة سورة البقرة، التي قال فيها أحد الأشخاص إن من يجد شعرة في المصحف في سورة البقرة بالقرب من آية محددة، فعليه أن يضعها في الماء ثم يشرب هذا الماء لعلاج فيروس كورونا.

أما الخرافة الثانية هي أن فيروس كورونا ذكر في سورة المدثر، حيث أكد المؤشر أن هذا تدليس على القرآن، وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل.

أما الخرافة الثالثة هي ظهور المهدي المنتظر ودابة الأرض، وقال المؤشر في ذلك أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقاطع فيديو لمواطن وقف أمام أحد المساجد وادعى أنه المهدي المنتظر، الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل، ومقطع لأخرى ادعت أنها دابة الأرض، وردت دار الإفتاء على ذلك بأن أصحاب تلك الادعاءات مرضى نفسيون لا يجوز الانصياع وراء أحاديثهم.

ورد المرصد على عدد من الخرافات الأخرى وكذبها، بينها كتاب أخبار الزمان، وأن مسيرات التكبير والاستغفار ترفع البلاء، وأن تربة الحسين خير علاج للفيروس، وارتداء النقاب أفضل من استخدام الكمامة للوقاية من كورونا، والرقية الشرعية والأعشاب تشفي من فيروس كورونا، وهدم القباب والأضرحة وتحويل البنوك الربوية لإسلامية سيرفع البلاء ويعالج الوباء، ورد الاعتبار للأئمة السلفيين وإرجاعهم إلى مساجدهم ومنع الاختلاط بين الذكور والإناث في جميع المؤسسات أفضل الوسائل لرفع البلاء عن الدول.

وحذر المؤشر العالمي للفتوى من الانسياق خلف أي دعوات أو خرافات لا علاقة لها بالدين، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدول.

المصدر: RT