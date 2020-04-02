قتلى وجرحى باستهداف صاروخي نفذه الجيش التركي بريف الحسكة شمال شرق سوريا

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون جراء هجوم نفذه الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له بالقذائف على القرى في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، فقد اعتدت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل المدنيين في قريتي قبر صغير والعبوش التابعتين لناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وأصيب أمس 3 مدنيين بجروح بينهم امرأة في اعتداء مماثل على قرية ربيعات الواقعة جنوب بلدة ابو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة الشمالي.

المصدر: سانا