برلمانية مصرية تقترح على وزير الدفاع وضع المصريين العائدين في الحجر الصحي بفنادق الوزارة

قدمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، مايسة عطوة، اقتراحا لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والدفاع والداخلية، لتطبيق الحجر الصحي للمصريين العائدين للوطن بشكل إجباري.

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وطالبت البرلمانية المصرية بتطبيق الحجر الصحي على المصريين العائدين من الخارج ووضعهم في فنادق القوات المسلحة أو الشرطة وبشكل إجباري.

وقالت عطوة، إن الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا واتخاذ دول العالم إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، تسببت في وجود الآلاف من المصريين العالقين في دول أخرى يرغبون في العودة إلى وطنهم، إلا أن غلق غالبية المطارات وتوقف خطوط الطيران يحول دون ذلك.

وأشارت إلى أنه وفقا لآخر تقرير أعلنته غرفة العمليات المشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين في الخارج، فقد تم تقديم الآلاف من الاستفسارات وطلبات العودة، إلا أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المتبعة في دول العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى ضرورة وضع العائدين من السفر في الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وشددت عطوة على أنه ورغم أن هذا الإجراء ضروري ولا تهاون فيه لحماية الدولة من تفشي الفيروس بأعداد كبيرة، إلا أننا شهدنا حالة العائدين من الكويت الذين رفضوا الخضوع للحجر، وكأن هذا الأمر خيار لهم حرية الموافقة عليه من عدمه، في حين أنه إجراء لحماية الدولة والمواطنين ولا ينتقص من حريتهم أو مصلحتهم.

ولفتت إلى الإجراءات المتبعة من قبل الدولة لتطبيق الحجر الصحي وقالت إن الحاجة إلى الضبط والالتزام وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، يتطلب تطبيق هذا الحجر بأحد فنادق القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يتم إخلاؤها وتخصيصها لهذا الغرض وحده، من أخذ جميع الاحتياجات وإجراءات الوقاية.

وأكدت أن هذا الأمر يحقق ما تتطلبه إجراءات مواجه الفيروس وتحقيق السلامة للمواطنين، ويوفر ضمانات لتقديم إجراءات وقائية على أعلى مستوى، بجانب أن تكلفته لن تكون كبيرة، خاصة وأن هذه الفنادق ملكا للدولة.

المصدر: RT