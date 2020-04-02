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مصر.. البرادعي يشبه مواجهة كورونا بـ"الزرافة"

أخبار العالم العربي

مصر.. البرادعي يشبه مواجهة كورونا بـ
Reuters
البرادعي
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تحدث نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، عن مواجهة فيروس كورونا القاتل، ودعا إلى أن تكون هذه المواجهة كـ"الزرافة، رأسها إلى السماء وأقدامها في أرض صلبة.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المهم دائما أن نكون متفائلين ونعيش بالأمل، ولكن من الضروري في نفس الوقت أن نقف على أرض صلبة من الواقع، أن نكون كالزرافة: الرأس عالية في السماء والأقدام ثابتة على الأرض".

وتابع: "في إطار تفادي أية تجمعات، كثير من دول العالم، منها أمريكا وإنجلترا وتونس وإيران وتركيا والجزائر، تفرج عن مساجين خوفا من كورونا والتكدس في السجون"، وقال: "السجون قنبلة موقوتة".

المصدر: RT

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