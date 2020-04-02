مصر.. البرادعي يشبه مواجهة كورونا بـ"الزرافة"

تحدث نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، عن مواجهة فيروس كورونا القاتل، ودعا إلى أن تكون هذه المواجهة كـ"الزرافة، رأسها إلى السماء وأقدامها في أرض صلبة.

من المهم دائما أن نكون متفائلين ونعيش بالأمل ولكن من الضروري في نفس الوقت ان نقف علي أرض صلبة من الواقع؛ أن نكون كالزرافة : الرأس عالية في السماء والأقدام ثابتة علي الأرض #كورونا — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 2, 2020

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المهم دائما أن نكون متفائلين ونعيش بالأمل، ولكن من الضروري في نفس الوقت أن نقف على أرض صلبة من الواقع، أن نكون كالزرافة: الرأس عالية في السماء والأقدام ثابتة على الأرض".

في إطار تفادي أية تجمعات، كثير من دول العالم منها أمريكا وإنجلترا وتونس وإيران وتركيا والجزائر تفرج عن مساجين خوفا من #الكورونا والتكدس في السجون. السجون قنبلة موقوتة. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 2, 2020

وتابع: "في إطار تفادي أية تجمعات، كثير من دول العالم، منها أمريكا وإنجلترا وتونس وإيران وتركيا والجزائر، تفرج عن مساجين خوفا من كورونا والتكدس في السجون"، وقال: "السجون قنبلة موقوتة".

المصدر: RT