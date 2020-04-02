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الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجية موحدة

أخبار العالم العربي

الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجية موحدة
Reuters
الكويت
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اقترحت الكويت اليوم الخميس إنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

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وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم عبر "الاتصال المرئي" وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن. 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 342.

المصدر: رويترز

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