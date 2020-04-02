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كردستان العراق.. ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

كردستان العراق.. ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 190 إصابة.

وذكر بيان للوزارة أن "المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا في الإقليم بلغ 190 إصابة موزعة على المحافظات".

وأضاف أن "محافظة السليمانية تصدرت عدد الإصابات بـ100 إصابة، بينما سجلت محافظة أربيل 65 إصابة ودهوك 12 إصابة وحلبجة 13 إصابة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

المصدر: RT

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