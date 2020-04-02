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سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 231

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 231
Reuters
سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231.

وأكدت الوزارة، أن 41 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بقى عدد حالات الوفاة عند حالة واحدة​​​.

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وجددت وزارة الصحة العمانية طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد المجتمعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

إلى ذلك، أعلنت شركة "شل عمان"، أمس الأربعاء، تبرعها بمبلغ 700 ألف ريال (1.8 مليون دولار أمريكي) لوزارة الصحة، لشراء معدات فحص كوفيد 19، و300 ألف ريال (780 ألف دولار)، قيمة وقود لمركبات الطوارئ العمانية.

المصدر: وكالات 

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