الدفاع العراقية تنفي تمديد فترة المنتسبين وتهدد بملاحقة مطلقي الشائعات

نفت وزارة الدفاع العراقية المعلومات المتداولة عن تمديد فترة بقاء منتسبي وزارة الدفاع لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مهددة بملاحقة مطلقي الشائعات قانونيا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، إن "بعض الوكالات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده تمديد فترة بقاء المنتسبين لمدة ثلاثة أشهر".



وأوضح المتحدث أن "التوجيه الصادر من رئاسة أركان الجيش العراقي هو بقاء المقاتلين المجازين لغاية 11 أبريل الجاري"، مشددا على أن الوزارة "ستلاحق الجهات التي تطلق الشائعات قانونيا".



وكانت وسائل إعلامية وبعض صفحات مواقع التواصل تناقلت خبرا يزعم بأن وزارة الدفاع العراقية مددت فترة بقاء منتسبي الوزارة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

المصدر: رووداو