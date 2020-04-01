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خبير أردني: إصابات كورونا في المملكة ستنحسر السبت المقبل

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خبير أردني: إصابات كورونا في المملكة ستنحسر السبت المقبل
Reuters MUHAMMAD HAMED
ممرضة أردنية أحد أفراد الطواقم الطبية في المملكة
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أكد خبير وبائيات أردني، على أن السبت المقبل سيكون المؤشر الأول لانخفاض معدل الإصابات بكورونا في المملكة، فيما سيكون السبت الذي يليه المؤشر النهائي على انحسارها.

وأشار الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "عدد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي الأردني غير كاف لكشف المزيد من الحالات، وأن إجراءات الرصد غير كافية".

وقال: "كلما قلت الفحوصات تبعد المسافة للوصول إلى الحالة الصفرية وهي أن تسجل عدد الحالات طيلة فترة حضانة المرض بحيث يكون مدة 14 يوما مجموع الحالات صفر".

وأضاف: "الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأردنية بمجملها جيدة ونجحت بمهمتها، ولكن الضمانة بعدم وجود الفيروس ليست واضحة وفيها ضبابية".

وتابع: "خلو الأردن بالكامل لا يعني أنه بمأمن عن الفيروس خاصة وأن ثلثي الكرة الأرضية يعاني من الوباء".

من جهته، أشار عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي، إلى أن انحسار حالات كورونا "مؤشر جيد إذا ما استمر"، لافتا إلى أن المنحنى الوبائي يشير إلى أن "ذروة الحالات كانت بالارتفاع إلى 40 حالة قبل نحو أسبوع".

المصدر: "الغد الأردني"

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