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مصر.. نيابة شبرا الخيمة تخلي سبيل 21 شخصا خرقوا حظر التجول

أخبار العالم العربي

مصر.. نيابة شبرا الخيمة تخلي سبيل 21 شخصا خرقوا حظر التجول
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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قررت نيابة شبرا الخيمة في مصر إخلاء سبيل 31 شخصا خرقوا حظر التجول في منطقة شبرا الخيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض عليهم على خلفية عدم انصياعهم لأوامر حظر التجول وتم عرضهم على النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم.

يذكر أن مصادر أمنية أكدت أن عدد المقبوض عليهم بسبب خرق حظر التجول بلغ حوالي ألفي شخص في الأيام الأولى للحظر، حيث تم عرضهم على النيابة، وأخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار ذلك.

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