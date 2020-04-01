الصحة المصرية: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 69 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة، وتعافي 22 حالة من المصابين بالفيروس ورفع الحجر عنهم.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة والسكان المصرية، أن جميع المصابين الجدد مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، ولفت إلى أن بين المتوفين الستة مواطنا أردنيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة ضمنهم 179، و52 وفاة.

وأكد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 221 حالة، ضمنهم الـ179 متعافيا.

واستعرضت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، حيث أكدت أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفة أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عاما، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، ونسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتة إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT