تونس.. ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 12 والمصابين إلى 423

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 30 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي المصابين 423.

وأعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن شفاء 5 مصابين بفيروس كورونا في تونس.

وأشارت الصحة التونسية إلى أن "التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من فيروس كورونا".

وفرضت السلطات التونسية حجرا صحيا على أغلبية السكان منذ الأسبوع الماضي، لمكافحة كورونا.

وشهدت ضواحي العاصمة التونسية، احتجاجات على غياب المواد والسلع الغذائية من المتاجر، وسط مطالبات بتوزيع عادل للغذاء خلال الحجر المفروض.

وأمام مقر إقامة الرئيس التونسي قيس سعيد في منطقة المنيهلة، تظاهر المئات، وقاموا بحرق الإطارات، مطالبين بتوزيع عادل لسلال الغذاء على الطبقات الفقيرة والمهمشة.

المصدر: RT