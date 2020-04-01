القضاة المصريون يتبرعون بملايين الجنيهات لمحاربة كورونا

قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، التبرع في مواجهة فيروس كورونا، بمبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال المجلس: "انطلاقا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسؤوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، فقد قرر المجلس التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر".

واتخذت المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية إجراءات وتدابير احترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين في ظل فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التي اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، تطبق القرارات التي كانت قد أصدرتها الحكومة بشأن حضور الموظفين.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT