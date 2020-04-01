التجارة السورية تنفي رفع أسعار مواد أساسية

نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، صحة أخبار متداولة عن رفع أسعار مواد أساسية.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن جميع المواد الأساسية التي يتم بيعها حاليا عبر البطاقة الإلكترونية (السكر – الأرز – الشاي – الزيت) "ما زالت على سعرها المحدد سابقا ولم يتم أي تعديل على أسعارها.

وأشار نجم في توضيح نشرته صفحة الوزارة إلى أنه "يتم بيع جميع المواد والسلع الغذائية والخضار والفواكه واللحوم وفق نشرة الأسعار التي تصدرها المؤسسة السورية للتجارة بشكل يومي".

وكانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تفيد بارتفاع أسعار السكر والزر، ومواد أساسية أخرى، وبما يتراوح بين 100 إلى 500 ليرة.

وتقوم الوزارة بتوزيع المواد الأساسية عبر صالات السورية للتجارة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، ولكن ضمن حصص شهرية لكل أسرة.

أسامة يونس ـ دمشق