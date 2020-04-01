بالفيديو.. نوال الكويتية تبكي بسبب كورونا

تفاعلت الفنانة نوال الكويتية مع الحملة التي أطلقتها السلطات في بلادها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تحمل شعار "سننتصر".

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وأظهر مقطع فيديو متداول مرور مجموعة من السيارات أمام منزل الفنانة، بينما كانت مكبرات الصوت تردد: "إذا كنت تحب الكويت.. خليك مع أولادك في البيت".

وخرجت نوال من منزلها صحبة ابنتها حنين لتحيي موكب أعضاء حملة وزارة الصحة الكويتية، الذي كان يجوب كل أرجاء الكويت للتوعية والتأكيد على الالتزام بالتوجيهات، ولم تستطع النجمة كبح جماح دموعها من التأثر.

وفي وقت سابق أشادت نوال بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة بلادها في مواجهة انتشار الفيروس وقالت: "أحب أن أشكر حكومتنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهنيئا على الشعب الرائع والحكومة الأروع، شكرا من القلب، لأننا على مستوى العالم تميزنا في أن نكون الأوائل".

وأضافت: "أردت أن أشارككم في هذه الظروف وكلي أمل أن هذه الأزمة سوف تمر، وحمدا لله على كل حال".

المصدر: وكالات