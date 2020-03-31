مصر تكذب تمديد حظر التجول وإغلاق البنوك بشكل كامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تمديد ساعات حظر التجول في مصر وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

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وأكد المجلس أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر.

وأوضح أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير.

وأكد أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، قائلا: "نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري".

المصدر: RT