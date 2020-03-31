محافظتان فقط في مصر تفادتا فيروس كورونا

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر باستثناء محافظتين فقط.

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وقال المصدران في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة، إذ سجلت 119 إصابة، وتأتي الإسكندرية في المرتبة الثانية بـ82 حالة، ثم دمياط بـ72 حالة، والبحر الأحمر بـ59 حالة حتى الآن ولم تسجل أي إصابات في محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء.

وأوضح أن 63 أجنبيا أصيبوا بفيروس كورونا خلال تواجدهم في مصر حتى اليوم، وجاءت أغلب هذه الإصابات لجنسيات فرنسية وإيطالية، ثم الألمان، فضلا عن تسجيل حالة لشخص هندي وأخرى لمغربي.

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 تعافوا من الإصابة، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

المصدر: مصراوي