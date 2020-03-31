الصحة الإماراتية: 53 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 664

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة من بريطانيا وأربعة من الإمارات، و31 من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاة مصاب من جنسية آسيوية بلغ 67 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6.

المصدر: وام