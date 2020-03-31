مصر.. الكشف عن رشوة كبيرة بعد حريق في مخزن للأدوية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من الكشف عن رشوة كبيرة، والقبض على مجموعة كبيرة من المتهمين بينهم رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الأدوية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تمكنت من القبض على سبعة متهمين بينهم المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، حيث قام المتهمون بالاشتراك والتخطيط والاتفاق بعرض 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن أدوية الشركة.

وأضافت أن المتهمين أرادوا الاتفاق مع رئيس اللجنة بإعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن إثبات وجود كميات من الأدوية بالزيادة عن الكميات الفعلية، من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغة 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT