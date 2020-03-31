السفير الصيني لدى السعودية يضرب مثلا بطبيب غزا الشيب رأسه

وصف السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، طبيبا وطنيا كافح الوباء في ووهان 70 يوما بأنه من الأبطال.

ونشر رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في الرياض، صورتين للطبيب تشيو هاي بو، قبل وبعد الصراع مع الفيروس التاجي.

ها هو الدكتور تشيو هاي بو وقد كافح #فيروس_كورونا_الجديد في #ووهان ل٧٠ يوما، وخسر وزنه كثيرا وأصبح شعره رماديا.

نعبر احتراما لكل #أبطال_الصحة.

يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم. #كلنا_مسؤولpic.twitter.com/ClEBBmMxzh — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 30, 2020

ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن هذا الطبيب نحف، وعلا الشيب رأسه بعد 70 يوما من الكفاح ضد الفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان، حيث ظهر لأول مرة، نهاية ديسمبر الماضي.

وعبر السفير الصيني عن احترامه لجميع "أبطال الصحة"، مشيرا إلى أن هؤلاء "يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم".

المصدر: تويتر