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أول رد من وزير النقل المصري بعد مشادته الكلامية مع المذيع وائل الإبراشي (صور)

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أول رد من وزير النقل المصري بعد مشادته الكلامية مع المذيع وائل الإبراشي (صور)
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وزيرالنقل المصري
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رد وزير النقل المصري كامل الوزير على مشادته الكلامية مع المذيع وائل الإبراشي، والتي اتهم فيها المذيع بنشر صور قديمة لمترو الأنفاق وهو مكتظ بالمواطنين.

أول رد من وزير النقل المصري بعد مشادته الكلامية مع المذيع وائل الإبراشي (صور)كامل الوزير داخل المترو
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وتوجه وزير النقل المصري إلى مترو الأنفاق وتجول بداخله، والتقى عددا من المواطنين دون وجود أي زحام.

وكانت محادثة هاتفية بين الإعلامى وائل الإبراشي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل قد تحولت إلى مشادة كلامية إثر مقطع فيديو لزحام قطارات المترو.

أول رد من وزير النقل المصري بعد مشادته الكلامية مع المذيع وائل الإبراشي (صور)وزير النقل المصري

وجاءت البداية عندما نشر الإبراشي فيديو لزحام داخل محطات المترو، وهو ما أغضب الفريق كامل الوزير، الذي هاجم الإبراشي، مؤكدا أن الفيديو المعروض يعود إلى الأربعاء الماضي، أول أيام فرض حظر التجول.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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