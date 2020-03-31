وزارة الصحة المصرية ترد على إعلان إصابة أول مطربة بفيروس كورونا

رد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، على الفنانة المصرية إيناس عز الدين، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفنانة بصحة جيدة.

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وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الفنانة إيناس عز الدين استغاثت بوزارة الصحة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، وأنه حصل على رقم هاتفها وتحدث معها وأكدت له أنها كانت في المغرب وأن درجة حرارتها 37.5، فوجه على الفور بإرسال سيارة إسعاف لها وتم نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة للغاية وحرارتها منخفضة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة شابة ثلاثينية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقال إنها أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في توقف عضلة القلب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية