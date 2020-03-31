 
مباشر

الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية: تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا
Reuters
مدينة صور جنوب لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk4m

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 463 وعدد الوفيات إلى 12.

إقرأ المزيد
مطار بيروت
مطار بيروت "مهجور" للأسبوع الثالث على التوالي

 وأصدرت الوزارة بيانا بشأن آخر تطورات فيروس كورونا، لفتت فيه إلى أن "عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس".

كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة ما يرفع عدد الوفيات إلى 12.

وشددت وزارة الصحة اللبنانية، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام، مؤكدة أن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا